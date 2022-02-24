НБУ ввів обмеження на валютному ринку в умовах воєнного стану

Національний банк ухвалив Постанову у зв'язку із оголошенням воєнного стану по всій території України. Робота валютного ринку зупинена, крім продажу валюти клієнтам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

Зокрема, НБУ вирішив:

призупинити роботу валютного ринку України крім операцій продажу іноземної валюти клієнтами;

зафіксувати офіційний курс на 24 лютого 2022 року;

обмежити зняття готівки з рахунку клієнта в обсязі 100 000 грн в день (не враховуючи виплати заробітної плати та соціальних виплат), крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань), уряду та окремих дозволів Національного банку без нарахування та зняття комісій;

заборонити видачу готівкових коштів з рахунків клієнтів в іноземній валюті крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань), уряду та окремих дозволів Національного банку;

увести мораторій на здійснення транскордонних валютних платежів (крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань) та уряду, окремих дозволів НБУ);

зупинити здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів держави, що здійснила збройну агресію проти України;

банкам-емітентам електронних грошей призупинити здійснення випуску електронних грошей, поповнення електронних гаманців електронними грошима, розповсюдження електронних грошей.

Водночас згідно з постановою, банки забезпечують роботу відділень в безперебійному режимі в умовах відсутності загрози життю та здоров’ю населення, забезпечується доступ до сейфових скриньок в безперебійному режимі

Крім того, безготівкові розрахунки здійснюються без обмежень; банкомати підкріплюються готівкою без обмежень; платежі уряду України здійснюються без обмежень.