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НБУ ввів обмеження на валютному ринку в умовах воєнного стану

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Україна, Четвер 24 лютого 2022 10:20
НБУ ввів обмеження на валютному ринку в умовах воєнного стану Фото: НБУ ухвалив постанову щодо роботи в умовах воєнного стану
Автор: Олександр Білоус

Національний банк ухвалив Постанову у зв'язку із оголошенням воєнного стану по всій території України. Робота валютного ринку зупинена, крім продажу валюти клієнтам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Зокрема, НБУ вирішив:

  • призупинити роботу валютного ринку України крім операцій продажу іноземної валюти клієнтами;
  • зафіксувати офіційний курс на 24 лютого 2022 року;
  • обмежити зняття готівки з рахунку клієнта в обсязі 100 000 грн в день (не враховуючи виплати заробітної плати та соціальних виплат), крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань), уряду та окремих дозволів Національного банку без нарахування та зняття комісій;
  • заборонити видачу готівкових коштів з рахунків клієнтів в іноземній валюті крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань), уряду та окремих дозволів Національного банку;
  • увести мораторій на здійснення транскордонних валютних платежів (крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань) та уряду, окремих дозволів НБУ);
  • зупинити здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів держави, що здійснила збройну агресію проти України;
  • банкам-емітентам електронних грошей призупинити здійснення випуску електронних грошей, поповнення електронних гаманців електронними грошима, розповсюдження електронних грошей.

Водночас згідно з постановою, банки забезпечують роботу відділень в безперебійному режимі в умовах відсутності загрози життю та здоров’ю населення, забезпечується доступ до сейфових скриньок в безперебійному режимі

Крім того, безготівкові розрахунки здійснюються без обмежень; банкомати підкріплюються готівкою без обмежень; платежі уряду України здійснюються без обмежень.

Нагадаємо, голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що банківська система в умовах воєнного стану продовжує працювати у звичайному режимі. Разом з тим, НБУ прийняв постанову, якою передбачено ряд обмежень щодо зняття готівки.

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