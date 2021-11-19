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В Грузії літнім людям доплачують до пенсії за вакцинацію

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П'ятниця 19 листопада 2021 16:50
В Грузії літнім людям доплачують до пенсії за вакцинацію Фото: в Грузії нараховують доплату пенсіонерам, які вакцинувалися від COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Грузії громадяни старше 60 років, які щепилися першою дозою вакцини від коронавірусу - отримають доплату до пенсії. Переводять близько 63 доларів на рахунок.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Новости-Грузия".

За словами виконувача обов’язків керівника Агентства соціальних послуг Левана Гогодзе, загальний обсяг виплат становить близько 645,8 тисячі доларів.

Зазначається, що доплату отримають усі пенсіонери, які вакцинуються до 31 грудня включно. Програма розпочала діяти вже 8 листопада.

Рахунок у банку буде автоматично відкрито для громадян, які не отримують пенсію, однак досягли 60-річного віку.

Водночас пенсіонери, які раніше вже зробили щеплення першою дозою або вже вакцинуються бустером - не зможуть отримати доплату.

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