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"Працюємо пліч-о-пліч". Блінкен поговорив з Кулебою про агресію Росії

Автор: Дмитро Левицький

Державний секретар США Ентоні Блінкен у п'ятницю, 7 січня, провів телефонну розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Сторони обговорили російську агресію щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Блінкена.

"Я ще раз підтвердив непохитну підтримку України під час сьогоднішнього розмови з міністром закордонних справ Кулебою. Ми працюємо пліч-о-пліч з Україною, союзниками по НАТО та партнерами, щоб стримувати подальшу агресію Росії", - заявив держсекретар США на сторінці у Twitter.

Інші подробиці телефонної розмови очільників дипломатичних відомств України та США наразі невідомі.

Оновлено.

Кулеба на своїй сторінці у Twitter розповів, що Блінкен зателефонував йому після закритого засідання глав МЗС країн НАТО.

"Блінкен повідомив гарну новину: в Альянсі панує солідарність з Україною. Ми детально узгодили позиції України і США напередодні переговорів з РФ у різних форматах, обговорили двосторонній порядок денний", - зазначив він.

Нагадаємо, вчора Блінкен згадував про ситуацію довкола України під час телефонної розмови з главою МЗС Казахстану.

А до цього деескалацію ситуації довкола України обговорили Міністерства оборони США та РФ.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиУкраїнаДмитро КулебаЕнтоні Блінкен