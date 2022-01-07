"Працюємо пліч-о-пліч". Блінкен поговорив з Кулебою про агресію Росії

"Я ще раз підтвердив непохитну підтримку України під час сьогоднішнього розмови з міністром закордонних справ Кулебою. Ми працюємо пліч-о-пліч з Україною, союзниками по НАТО та партнерами, щоб стримувати подальшу агресію Росії", - заявив держсекретар США на сторінці у Twitter.

Інші подробиці телефонної розмови очільників дипломатичних відомств України та США наразі невідомі.

Оновлено.

Кулеба на своїй сторінці у Twitter розповів, що Блінкен зателефонував йому після закритого засідання глав МЗС країн НАТО.

"Блінкен повідомив гарну новину: в Альянсі панує солідарність з Україною. Ми детально узгодили позиції України і США напередодні переговорів з РФ у різних форматах, обговорили двосторонній порядок денний", - зазначив він.