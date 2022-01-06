Блінкен через протести зідзвонився з главою МЗС Казахстану. Згадали й Україну
Державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Казахстану Мухтаром Тлеуберди. Переговори відбулися на тлі масових протестів в Казахстані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепу США.
"Блінкен підтвердив повну підтримку Сполученими Штатами конституційних інститутів Казахстану та свободи ЗМІ та виступив за мирне вирішення кризи з дотриманням прав людини", - розповіли в Держдепі.
Крім того, в ході розмови Блінкена з Тлеуберди було піднято питання ситуації довкола України.
"Держсекретар також підкреслив пріоритетність сприяння стабільності в Європі, включаючи підтримку суверенітету та територіальної цілісності України у відповідь на російську агресію", - зазначили в прес-службі.
Нагадаємо, Казахстан охопили масові протести, які намагається придушити влада. Більше ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна "Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані".