Блінкен через протести зідзвонився з главою МЗС Казахстану. Згадали й Україну

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Казахстану Мухтаром Тлеуберди. Переговори відбулися на тлі масових протестів в Казахстані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепу США.

"Блінкен підтвердив повну підтримку Сполученими Штатами конституційних інститутів Казахстану та свободи ЗМІ та виступив за мирне вирішення кризи з дотриманням прав людини", - розповіли в Держдепі. Крім того, в ході розмови Блінкена з Тлеуберди було піднято питання ситуації довкола України. "Держсекретар також підкреслив пріоритетність сприяння стабільності в Європі, включаючи підтримку суверенітету та територіальної цілісності України у відповідь на російську агресію", - зазначили в прес-службі.