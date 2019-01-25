Робота в ЦБТ-Чернівці: відгуки співробітників як підтвердження авторитетності і надійності компанії

Амбітних, зацікавлених у розвитку людей завжди приваблювала фінансова сфера. Адже прагнення добре заробляти властиве кожному. Інша справа, як влаштуватися на високооплачувану цікаву роботу і почати втілювати свої мрії в життя. Відповідь знають фахівці групи компаній Центр Біржових Технологій. У різних регіонах України і за кордоном розташовані філії ЦБТ. Їх двері завжди відкриті для всіх, хто йде по шляху розвитку, готовий вчитися і досягати високих результатів. Жителям південно-західної частини нашої країни чудові перспективи відкриває робота в ЦБТ-Чернівці. Відгуки про компанію говорять про те, що тут цінується прагнення до знань, ініціативність, бажання йти до мети і досягати вершин професіоналізму.

Дмитро Ротар: робота в ЦБТ-Чернівці веде до нових фінансових висот

Безумовно, якість життя багато в чому залежить від матеріальної складової. Реалізувати свої бажання і мрії дозволяє високооплачувана робота. У ЦБТ-Чернівці відгуки співробітників служать для компанії відображенням її успіхів. Талановитий керівник чернівецької філії Дмитро Ротар, який став яскравим прикладом швидкого просування по кар'єрних сходах, вважає: «У ЦБТ кожен може застосувати свої здібності і досягти фінансових висот». І справді, стати співробітником Центру Біржових Технологій може кожен, хто не боїться освоювати нові напрямки діяльності і прагне до матеріального благополуччя. Тут не має значення вік, стать, освіта. Вчіться, набирайтеся досвіду, здобувайте навички — і визнання не змусить себе чекати.

Богдан Троцько, глава групи компаній ЦБТ: команда професіоналів запрошує до своїх лав потенційних фінансових консультантів

У Центрі Біржових Технологій регулярно проводиться велика кількість семінарів, майстер-класів, конференцій, тренінгів з метою підвищення професійного рівня консультантів.

Багато з тих, хто успішно будує тут свою кар'єру, відзначають, що стимулом для розвитку для них стала саме робота в ЦБТ-Чернівці. Відгуки співробітників виступають джерелом корисної інформації та мотивацією для потенційних кандидатів. Крім нових корисних знань і навичок, до переваг роботи в компанії відноситься висока заробітна плата, премії, цінні подарунки та туристичні путівки в якості заохочення за результативну працю. Нарівні з досягненнями кожного члена команди для ЦБТ важлива і позитивна, дружня атмосфера в колективі. Безумовно, це благотворно позначається і на результатах праці. Тому в компанії часто проводяться тимбілдинги і інші корпоративні заходи, які допомагають згуртувати команду.

Богдан Троцько, глава ГК Центр Біржових Технологій, відзначив досягнення ЦБТ-Чернівці на чолі з талановитим лідером Дмитром Ротарем. Стати частиною команди успішних фінансових консультантів і трейдерів, побудувати кар'єру в надійній міжнародній компанії можете і ви. Для цього достатньо залишити резюме на сайті компанії в розділі «Робота в ЦБТ» — зробіть перший крок на шляху до успішної кар'єри і матеріального благополуччя.