Робота над підвищенням боєготовності: у НАТО розповіли, як захищатимуться від ракет РФ

НАТО цього року відповість на розміщення російських крилатих ракет з ядерною зброєю в Європі розробкою нової системи ППО. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає Welt.

Столтенберг зазначив, що у НАТО будуть працювати над системами ППО і протиракетної оборони, над звичайними озброєннями, над підвищенням боєготовності і продовженням термінів попередження. Міністри оборони країн НАТО вже погодили відповідні кроки.

"Розгорнувши крилаті ракети SSC-8, Росія порушила договір про РСМД. Це частина російської стратегії - вкладати значні кошти в нові сучасні можливості, включаючи нову сучасну ядерну зброю", - сказав Столтенберг.

За його словами, кроки НАТО у відповідь є адекватними і спрямованими на захист Альянсу.

Нагадаємо, термін дії Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД) між Росією і Сполученими Штатами сплив 2 серпня 2019.

Почалося все з того, що в 2014 році США вперше звинуватили Росію в порушенні Договору. Зокрема, Росію викрили у виробництві крилатої ракети 9M729, тактико-технічні характеристики якої порушують ДРСМД.

Через чотири роки, 4 грудня 2018 року США заявили, що перестануть дотримуватися положень Договору протягом 60 днів, якщо Російська Федерація не повернеться до виконання взятих на себе зобов'язань. Так і сталось.