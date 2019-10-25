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Вихід Росії з ракетного договору НАТО вважає аргументом для посилення оборони, - Столтенберг

Новини » Політика    25.10.2019 - 01:06
Вихід Росії з ракетного договору НАТО вважає аргументом для посилення оборони, - Столтенберг
Фото: Єнс Столтенберг (president.gov.ua)

НАТО збільшує витрати на оборону через можливу загрозу досягнення російських ракет до європейських країн

Припинення дії Договору про ракети середньої та малої дальності (РСМД) є аргументом на користь збільшення витрат на оборону. Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу у четвер, 24 жовтня.

За його словами, все більше російських ракет, що володіють ядерною зброєю в Європі, здатні досягти європейських міст за лічені хвилини.

"Це тільки додає невизначеності, додає непередбачуваність, з якою стикаються союзники по НАТО. Нові російські ракети, припинення дії Договору про РСМД є частиною моделі. І НАТО вже почало реагувати на це з високою готовністю наших сил, з розгортанням боєздатних військ у східній частині Альянсу, вперше в нашій історії", - підкреслив генсек.

Він зазначив, що союзники почали вкладати все більше коштів. При цьому НАТО не хоче нової гонки озброєнь.

"Ми не хочемо нової холодної війни і прагнемо до кращих відносин із сусідньою Росією, включаючи ефективні режими контролю над озброєннями", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, термін дії Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД) між Росією і Сполученими Штатами сплив 2 серпня 2019.

Почалося все з того, що в 2014 році США вперше звинуватили Росію в порушенні Договору. Зокрема, Росію викрили у виробництві крилатої ракети 9M729, тактико-технічні характеристики якої порушують ДРСМД.

Через чотири роки, 4 грудня 2018 року США заявили, що перестануть дотримуватися положень Договору протягом 60 днів, якщо Російська Федерація не повернеться до виконання взятих на себе зобов'язань.

Договір у 1987 році уклали президент США Рональд Рейган і радянський лідер Михайло Горбачов. Документ забороняв озброєння, виробництво та бойове чергування ракет класу досяжністю від 500 км до 5,5 тис. км.

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