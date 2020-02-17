Робота КПВВ "Маріїнка" буде припинена

Фото: КПВВ "Маріїнка" (facebook.com/pressjfo.news)

На КПВВ буде проводитись оновлення електричних мереж

У вівторок, 18 лютого, буде призупинено роботу контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) "Маріїнка". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що робота КПВВ буде припинена у зв'язку з проведенням робіт з оновлення електричних мереж.

"За рішенням командувача об'єднаних сил 18 лютого буде тимчасово припинено здійснення пропускних операцій у цьому контрольному пункті. Це мінімально необхідний час для проведення запланованих робіт. Командування об'єднаних сил акцентує увагу громадян на обліку цієї інформації при плануванні своїх поїздок", - повідомили в ООС.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що на Мюнхенській конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський запропонував ідею секторального розведення сил на Донбасі. Нову ідею найближчим часом донесуть всім учасникам нормандського формату.

Також повідомлялося, що Україна готова до відкриття контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду "Золоте" в районі розведення сил і засобів на Донбасі. КПВВ не можуть відкрити через відсутність готовності з боку ОРДЛО.