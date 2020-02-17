Работа КПВВ "Марьинка" будет приостановлена

Фото: КПВВ "Марьинка" (facebook.com/pressjfo.news)

На КПВВ будет проводиться обновление электрических сетей

Во вторник, 18 февраля, будет приостановлено работу контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Марьинка". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение штаба операции Объединенных сил (ООС).

Сообщается, что работа КПВВ будет приостановлена в связи с проведением работ по обновлению электрических сетей.

"По решению командующего объединенных сил 18 февраля будет временно прекращено осуществление пропускных операций в этом контрольном пункте. Это минимально необходимое время для проведения запланированных работ. Командование объединенных сил акцентирует внимание граждан на учете этой информации при планировании своих поездок", - сообщили в ООС.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский предложил идею секторального разведения сил на Донбассе. Новую идею в ближайшее время донесут всем участникам нормандского формата.

Также сообщалось, что Украина готова к открытию контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Золотое" в районе разведения сил и средств на Донбассе. КПВВ не могут открыть из-за отсутствия готовности со стороны ОРДЛО.