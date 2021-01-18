Робота кінотеатрів та концерти з 25 січня: у Мінкульті роз'яснили умови

Фото: Олександр Ткаченко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Від 25 січня в Україні почне діяти адаптивний карантин. У Міністерстві культури роз'яснили, на яких умовах будуть працювати кінотеатри та відбуватися концерти.

Про це розповів глава міністерства Олександр Ткаченко в ефірі "Сніданку з 1+1".

"У межах "помаранчевої" зони всі заклади культури, зокрема і кінотеатри, працюватимуть. Утім, з певними обмеженнями: 50 відсотків заповнення, розсадка у шаховому порядку, у музеях - одна людина на десять квадратних метрів", - сказав Ткаченко.

Концерти дозволені, але за умови заповненості залу на половину. Це ж правило стосується і читальних залів, і бібліотек.

За словами глави Мінкульту, до 28 лютого діє так званий режим надзвичайної ситуації, але упродовж весни рішення щодо карантинних обмежень ухвалюватимуть з огляду на епідситуацію у країні.

Він також не виключає того, що міністерство буде змушене звернутися до Верховної ради за новим пакетом допомоги для індустрії.

Нагадаємо, у Міністерстві культури пояснили, коли запрацюють кінотеатри і громадські заклади. Попередньо двері для відвідувачів вони мають відкрити з 25 січня.

Як писало РБК-Україна, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів України не планує скасовувати масковий режим та вимогу соціальної дистанції.