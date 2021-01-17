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У Мінкульті пояснили, коли запрацюють кінотеатри і громадські заклади

Україна, Неділя 17 січня 2021 15:54
У Мінкульті пояснили, коли запрацюють кінотеатри і громадські заклади
Фото: Олександр Ткаченко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У Міністерстві культури пояснили, коли запрацюють кінотеатри і громадські заклади. Попередньо двері для відвідувачів вони мають відкрити з 25 січня.

Про це повідомив глава міністерства Олександр Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

"Обговорили з Прем’єр-міністром заяву щодо можливого карантину до кінця 2021 року. Прем’єр запевнив, як тільки Україна знову повернеться до адаптивного карантину (попередньо, з 25 січня), сфери культури, гостинності та креативні індустрії зможуть працювати", - написав міністр.

Він додав, що заклади будуть працювати з дотриманням усіх правил карантину та з урахуванням статистики захворюваності в країні.

Ткаченко також повідомив, що питання продовження карантину вирішуватиметься впродовж весни. Однак, у будь-якому випадку обмеження будуть сталими, що дозволить бізнесу прогнозувати і планувати свою діяльність.

Нагадаємо, раніше Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів України не планує скасовувати масковий режим та вимогу соціальної дистанції.

Як писало РБК-Україна, головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що заборона на продаж товарів не першої необхідності в супермаркетах на час локдауну в Україні є проханням бізнесу. Ця заборона відповідає інтересам бізнесу, який спеціалізується на торгівлі такими товарами.

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