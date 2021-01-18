ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Работа кинотеатров и концерты с 25 января: в Минкульте объяснили условия

Украина, Понедельник 18 января 2021 12:48
Работа кинотеатров и концерты с 25 января: в Минкульте объяснили условия
Фото: Александр Ткаченко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

С 25 января в Украине начнет действовать адаптивный карантин. В Министерстве культуры разъяснили, на каких условиях будут работать кинотеатры и происходить концерты.

Об этом рассказал глава министерства Александр Ткаченко в эфире "Завтрака с 1 + 1".

"В рамках "оранжевой" зоны все учреждения культуры, в том числе и кинотеатры, будут работать. Впрочем, с определенными ограничениями: 50 процентов заполнения, рассадка в шахматном порядке, в музеях - один человек на десять квадратных метров", - сказал Ткаченко.

Концерты разрешены, но при заполненности зала на половину. Это же правило касается и читальных залов, и библиотек.

По словам главы Минкульта, до 28 февраля действует так называемый режим чрезвычайной ситуации, но на протяжении весны решение о карантинных ограничений будут принимать с учетом эпидситуации в стране.

Он также не исключает того, что министерство будет вынуждено обратиться к Верховной раду по поводу нового пакета помощи для индустрии.

Напомним, в Министерстве культуры объяснили, когда заработают кинотеатры и общественные учреждения. Предварительно двери для посетителей они должны открыть с 25 января.

Как писало РБК-Украина, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров Украины не планирует отменять масочный режим и требование социальной дистанции.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Александр ТкаченкокинотеатрКарантин

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь