Робота з дому і заборона на їжу на виніс: Шотландія посилює карантин

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Шотландії і більшість її островів знаходяться під найсуворішим рівнем жорсткості карантину. Перший міністр Нікола Стерджен оголосила про посилення обмежень з 16 січня.

Про це повідомляє The Independent.

За її словами, ситуація з коронавірусом в Шотландії "є дуже нестабільною і надзвичайно серйозною". На сьогодні в країні госпіталізовані з COVID 1829 осіб, з них 142 пацієнти знаходяться в реанімації.

Так, з суботи в Шотландії заборонено розпивати напої в громадських місцях, а також просто неба. У разі купівлі алкоголю, жителям доведеться вживати його будинку.

Також уряд посилила правила "самовивозу" придбаних товарів. Тепер тільки магазини роздрібної торгівлі, які продають предмети першої необхідності, такі як одяг, дитяче обладнання та книги, зможуть запропонувати послуги з самовивозу.

Крім того, жителі Шотландії зможуть залишати свої будинки тільки для роботи, медичних послуг і покупці продуктів. Їм настійно рекомендується уникати непотрібних поїздок, щоб уникнути ризику поширення COVID.

Також уряд дозволив займатися спортом на вулиці, включаючи ходьбу, їзду на велосипеді, гольф або біг. При цьому дозволено займатися спортом з людиною з іншого домашнього господарства, однак зустріч повинна проходити на свіжому повітрі.

Відзначимо, що сьогодні в Шотландії виявили 1707 нових випадків зараження коронавірусом. При цьому 64 людини померли.

Нагадаємо, Британія не планує вводити COVID-паспорт для вакцинованих. Однак у Сполученому Королівстві створять мобільний додаток для підтвердження вакцинації.