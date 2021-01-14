Работа из дома и запрет на еду на вынос: Шотландия ужесточает карантин

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Шотландии и большинство ее островов находятся под самым строгим уровнем ужесточения карантина. Первый министр Никола Стерджен объявила об ужесточении ограничений с 16 января.

Об этом сообщает The Independent.

По ее словам, ситуация с коронавирусом в Шотландии "является очень нестабильной и чрезвычайно серьезной". На сегодняшний день в стране госпитализированы с COVID 1829 человек, из них 142 пациента находятся в реанимации.

Так, с субботы в Шотландии запрещено распивать напитки в общественных местах, а также под открытым небом. В случае покупки алкоголя, жителям придется употреблять его дома.

Также правительство ужесточила правила по "самовывозу" приобретенных товаров. Теперь только магазины розничной торговли, которые продают предметы первой необходимости, такие как одежда, детское оборудование и книги, смогут предложить услуги по самовывозу.

Кроме того, жители Шотландии смогут покидать свои дома только для работы, медицинских услуг и покупке продуктов. Им настоятельно рекомендуется избегать ненужных поездок, чтобы избежать риска распространения COVID.

Также правительство разрешило заниматься спортом на улице, включая ходьбу, езду на велосипеде, гольф или бег. При этом разрешено заниматься спортом с человеком из другого домашнего хозяйства, однако встреча должна проходить на свежем воздухе.

Отметим, что за сегодня в Шотландии выявили 1707 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 64 человека умерли.

Напомним, Британия не планирует вводить COVID-паспорт для вакцинированных. Однако в Соединенном Королевстве создадут мобильное приложение для подтверждения вакцинации.