ua ru
Пн, 20 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Залужный в день памяти Небесной Сотни: это напоминание о высокой цене нашей свободы

Новина українською →
Киев, Понедельник 20 февраля 2023 08:34
Залужный в день памяти Небесной Сотни: это напоминание о высокой цене нашей свободы Фото: главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы на рубеже 2013-2014 годов сделали свой демократический выбор. День памяти Героев Небесной Сотни - это напоминание о высокой цене свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного в Telegram.

"Сегодня вся страна чтит память Героев Небесной Сотни. Это напоминание о высокой цене нашей свободы и о ценностях, за которые мы воюем. Тогда, на рубеже 2013-2014-го, украинцы сделали свой цивилизационный выбор", - отметил Залужный.

Он добавил, что в 2014 году тысячи украинцев сразу с Майдана ушли добровольцами на фронт. С прошлого года этот фронт растянулся более чем на 3000 километров.

"Но нас это не испугало. Мы продолжаем борьбу. И мы победим", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, сегодня Украина чтит память 107 Героев Небесной Сотни. В этот день вспоминают о подвиге участников Революции достоинства 2013-2014 годов и погибших во время протестов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Валерий Залужный Небесная сотня
NEWS
ВСУ нанесли удары по системам ПВО и важным объектам россиян: сводка Генштаба
ВСУ нанесли удары по системам ПВО и важным объектам россиян: сводка Генштаба
DAILY
По всем фронтам. Какие шансы у РФ на Донбассе и к чему готовится Украина
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина По всем фронтам. Какие шансы у РФ на Донбассе и к чему готовится Украина