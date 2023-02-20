Залужный в день памяти Небесной Сотни: это напоминание о высокой цене нашей свободы

Украинцы на рубеже 2013-2014 годов сделали свой демократический выбор. День памяти Героев Небесной Сотни - это напоминание о высокой цене свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного в Telegram.

"Сегодня вся страна чтит память Героев Небесной Сотни. Это напоминание о высокой цене нашей свободы и о ценностях, за которые мы воюем. Тогда, на рубеже 2013-2014-го, украинцы сделали свой цивилизационный выбор", - отметил Залужный.

Он добавил, что в 2014 году тысячи украинцев сразу с Майдана ушли добровольцами на фронт. С прошлого года этот фронт растянулся более чем на 3000 километров.

"Но нас это не испугало. Мы продолжаем борьбу. И мы победим", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, сегодня Украина чтит память 107 Героев Небесной Сотни. В этот день вспоминают о подвиге участников Революции достоинства 2013-2014 годов и погибших во время протестов.

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