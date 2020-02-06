Рабінович щодо законопроекту про землю: афера міжнародного масштабу

Народні депутати фракції "Опозиційна платформа – За життя", які в четвер, 6 лютого, заблокували трибуну Верховної ради України, протестуючи проти законопроекту про відкриття ринку землі, мають намір і далі блокувати трибуну, наполягаючи на розгляді поправок до законопроекту. Про це заявив народний депутат України, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович в кулуарах Верховної Ради, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми не знаємо – можливо, влада на своїх нарадах вже вирішила, що земля повинна бути продана вночі. Але ми вже домовилися, що пленарне засідання триватиме до 20:00, і ми пройдемося по всіх поправках до законопроекту щодо продажу землі", - заявив народний депутат.

Рабинович закликав владу діяти в рамках закону і розглянути всі зауваження, запропоновані його та іншими фракціями.

"Так, є демократія, так, у "Слуг народу" є право голосувати за свої законопроекти, так як їх більшість. Але голосувати треба за законом! Правка за правкою. Тому починаємо працювати, закінчуємо, як годиться, ввечері, завтра починаємо день з питань уряду, потім знову переходимо до питання про землю. І так день за днем, місяць за місяцем розбираємо поправки. Решту можна вважати державним переворотом і захопленням української землі", - додав Рабінович.

Разом з тим політик додав, що у разі, якщо влада не розгляне поправки до законопроекту, опозиція і далі буде блокувати парламентську трибуну, оскільки ні він, ні його колеги не розуміють, яким чином влада збирається продавати землю, не провівши попередньо обіцяного референдуму.

"Це не що інше, як афера міжнародного масштабу! Це означає, що будь-які іноземці викупить у банку цю землю - і вона стане власністю іноземців, жодного українця на цій землі не буде!.. А те, що ми блокуємо трибуну - це наше конституційне право, ми діємо в рамках демократії, в рамках закону, ми нічого не порушуємо", - додав Рабінович.

Як писав РБК-Україна, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що розгляд закону про ринок землі може заблокувати роботу парламенту на пару місяців.