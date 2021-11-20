Рабінович: тисяча гривень за вакцинацію - чергове " шоу " перед виборами

Співголова політичної партії "опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович заявив, що заохочення тисячею гривень за вакцинацію - це спроба влади зробити чергове шоу перед виборами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву політика в ефірі "Україна 24".
"Це абсолютна дурниця! Я думаю, що грошей ніхто не отримає, в спортзали, які закриті на карантин, люди навряд чи масово підуть. Влада намагається зробити чергове шоу перед виборами", - вважає політик.
При цьому Рабінович підкреслив, що не зрозуміло, звідки влада намагається взяти ці гроші.
"Подейкують, що ці кошти візьмуть з якогось фонду. Але ж "ковідний фонд" вже витратили на дороги, а це означає, що будуть створювати нові. Отже, обкладуть нас ще якимось податком, тому що більше грошей взяти ніде", - переконаний нардеп.
Нагадаємо, цього тижня президент Володимир Зеленський оголосив, що з 19 грудня вакциновані українці зможуть отримати по тисячі гривень, зокрема, через додаток"дія".
Пізніше у нього уточнили, що гроші зможуть отримати всі щеплені незалежно від того, коли вони пройшли повний курс вакцинації.