Рабинович: тысяча гривен за вакцинацию - очередное "шоу" перед выборами

Сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович заявил, что поощрение тысячей гривен за вакцинацию - это попытка власти сделать очередное шоу перед выборами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление политика в эфире " Украина 24 ".

"Это абсолютная ерунда! Я думаю, что денег никто не получит, в спортзалы, которые закрыты на карантин, люди вряд ли массово пойдут. Власть пытается сделать очередное шоу перед выборами", - считает политик.

При этом Рабинович подчеркнул, что не понятно, откуда власть пытается взять эти деньги.

"Поговаривают, что эти средства возьмут из какого-то фонда. Но ведь "ковидный фонд" уже потратили на дороги, а это значит, что будут создавать новые. Следовательно, обложат нас еще каким-то налогом, потому что больше денег взять негде", - убежден нардеп.