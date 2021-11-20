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Рабинович: тысяча гривен за вакцинацию - очередное "шоу" перед выборами

Автор: Артем Горовенко

Сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович заявил, что поощрение тысячей гривен за вакцинацию - это попытка власти сделать очередное шоу перед выборами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление политика в эфире "Украина 24".

"Это абсолютная ерунда! Я думаю, что денег никто не получит, в спортзалы, которые закрыты на карантин, люди вряд ли массово пойдут. Власть пытается сделать очередное шоу перед выборами", - считает политик.

При этом Рабинович подчеркнул, что не понятно, откуда власть пытается взять эти деньги.

"Поговаривают, что эти средства возьмут из какого-то фонда. Но ведь "ковидный фонд" уже потратили на дороги, а это значит, что будут создавать новые. Следовательно, обложат нас еще каким-то налогом, потому что больше денег взять негде", - убежден нардеп.

Напомним, на этой неделе президент Владимир Зеленский объявил, что с 19 декабря вакцинированные украинцы смогут получить по тысяче гривен, в частности, через приложение "Дия".

Позже у него уточнили, что деньги смогут получить все привитые независимо от того, когда они прошли полный курс вакцинации.

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РабиновичКоронавирусВакцина от коронавируса