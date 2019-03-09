Рабінович: я знявся з виборів для об'єднання опозиції і порятунку країни

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)

Рабінович пояснив, чому знявся з виборів

Народний депутат України, голова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович зняв свою кандидатуру з виборів, щоб об'єднати опозицію і врятувати країну. Про це повідомляє РБК-Україна.

"Вважаю, що одним з найбільш сильних вчинків у моєму житті було те, що я не став балотуватися в президенти. У мене був великий і живий політичний рейтинг. Як мені сказали політтехнологи, з таким рейтингом ніхто і ніколи з виборів не знімається. Вони мені навіть намалювали програму перемоги. Але я вже казав і кажу – дуже багато у нас гетьманів, це неможливо. Для того щоб змести цю владу, нам потрібне єднання. Нам потрібно забути, хто хороший, а хто поганий", – закликав політик.

Рабинович пояснив, що зараз у передвиборчій гонці беруть участь кілька десятків кандидатів. При цьому у більшості з них рейтинг нижче 1%, і вони точно не зможуть зайняти лідируючі позиції.

"Я можу тисячі претензій пред'явити тим, хто зі мною в одному човні, а вони – мені. Але я знаю одне – треба переступати через себе, як би це не було важко. Інакше ми будемо кожен окремо, кожен сам за себе, а нинішня влада буде і далі правити Україною, знищуючи її. А це злочин по відношенню до тих, хто нас обирає", – підкреслив парламентарій.

Саме об'єднання сил може стати двигуном опозиції, вважає політик. Це яскраво демонструють рейтинги політичних сил, у яких "Опозиційна платформа – За життя" займає одну з лідируючих позицій. Вплинуло на це багато в чому саме рішення глави "Опозиційної платформи – За життя" про відмову від президентських перегонів, вважає Рабінович.

"Це оцінили виборці, і сьогодні рейтинг партії йде вгору. І це правильно, тому що завжди треба ставити Україну попереду себе на ділі, а не тільки на словах", – резюмував Рабінович.