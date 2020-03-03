Рабінович: рішення не проводити індексацію пенсій суперечить всім законам

Рішення Кабінету міністрів України не проводити індексацію пенсій суперечить законам і говорить про те, що у кожного громадянина, який вийшов на пенсію, "вкрали" гроші. Про це заявив народний депутат України, співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабинович в кулуарах парламенту у вівторок, 3 березня, передає РБК-Україна.

"1 березня повинні були бути проіндексовані пенсії, і це не примха і не допомогу з панського плеча - це закон. Однак через абсолютно незаконну постанову уряду пенсії проіндексовані не були - індексацію відклали до вересня. Це означає, що у кожного громадянина України, який вийшов на пенсію, нахабні пики з Кабміну вкрали гроші", - заявив Рабинович.

За його словами, політична партія "Опозиційна платформа - За життя" подає до суду з метою оскаржити незаконне рішення Кабінету міністрів.

"Ми будемо боротися, щоб суд розглянув наш позов як невідкладний, і подивимося, що вийде. Люди все життя працюють на свою країну, а у них забирають гроші й взагалі хочуть ліквідувати Пенсійний фонд. Навіщо тоді працювати й платити податки, якщо в країні не працює закон?! Армія нічого не купує, а з усіх нас збирають військовий збір. Навіщо? З працівників йдуть відрахування на пенсію, а їх забирають", - резюмував Рабінович.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України запланував індексацію пенсій на вересень 2020 року.

Також раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук анонсував аудит ПФУ для розв'язання проблеми його витрат.