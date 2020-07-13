Рабінович звинуватив "Слугу народу" у тиску на ЗМІ та спроб підвищити зарплати іноземцям

Фото: Вадим Рабинович (zagitty.com.ua)

Нардеп розкритикував "Слугу народу" за закон про медіа

Верховна рада зібралася на позачергове засідання, щоб обговорити підвищення зарплат для іноземців у наглядових радах, в той час як поширення коронавірусу і падіння економіки - порушені були меншою мірою.

Про це заявив народний депутат, співголова Опозиційної платформи - За життя" Вадим Рабинович під час брифінгу.

"По-перше, всіма шляхами лобіюють закон про гральний бізнес, який створений, щоб вичавити останнім з українців. По-друге, ВР вважає, що необхідно негайно підняти зарплати іноземцям", - заявив нардеп.

Він також зазначив, що монобільшість просуває закон про медіа, який буде цензурувати ЗМІ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський відкликав з Верховної ради постанову про місцеві вибори. За даними джерела РБК-Україна, причина - неправильний опис, як будуть проходити вибори в районних радах.

Перший заступник голови Ради Руслан Стефанчук зазначив, що президент направив у Верховну раду лист, щоб із сьогоднішнього порядку денного також зняли проекти №3809 (про призначення місцевих виборів, - ред.) і №3708, 3708-1 - про зарплати чиновників.

Останній документ передбачає зняття обмеження в 47 тисяч гривень, який було введено на час карантину.