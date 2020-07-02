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Рабінович: радикали готують черговий Майдан на осінь

Новини » Політика     02.07.2020 - 16:37
Рабінович: радикали готують черговий Майдан на осінь
Фото: Вадим Рабинович (zagittya.com.ua)

За його інформацією, протест буде фінансуватися з-за кордону

Націоналістичні організації в Україні зайняті підготовкою чергового Майдану – орієнтовно на вересень.

Про це заявив народний депутат України, співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович в ефірі "112 каналу".

"Колишній голова "Правого сектора" Дмитро Ярош заявив: "Пора іти на Київ і скинути нинішню владу", - зазначив нардеп.

За його інформацією, протест буде фінансуватися з-за кордону.

Нагадаємо, в кінці червня 2020 року діяльністю президента Володимира Зеленського задоволені 36% українців, незадоволені - 52%. Не змогли відповісти 12% респондентів.

За даними опитування Центру Разумкова, наприкінці червня 2020 року президенту Володимиру Зеленському не довіряло більше українців (50,9%), ніж довіряло (41%).

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України МайданРабінович
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