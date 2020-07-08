Рабінович: те, що відбувається в Україні - наслідок відсутності влади

Ситуація в Україні все більше підтверджує той факт, що влади в країні немає.

Про це заявив народний депутат, співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабинович в коментарі NewsOne.

"Спочатку Європа забороняє нам підтримувати наше машинобудування, потім Саакашвілі заявив, що в склад судів потрібно вводити іноземців. Країну доводять до банкрутства", - заявив Рабинович.

Крім того, на його думку, всі важливі функції держави - передані під управління іноземців.

"Спочатку віддали наглядові ради держкомпаній, потім Національний банк став повністю непідзвітним, потім заборонили розвивати власну промисловість, в той час як банди тероризують людей на вулицях, кидають гранати в офіс другої по популярності політичній партії в країні, і ніхто на це не звертає уваги! Наша країна все більше нагадує "Весілля в малинівці" у гіршому вигляді, коли бандити грабують, а влади немає", - вважає нардеп

Рабинович переконаний, якщо ситуація не зміниться - то крім місцевих, не можна виключати і переобрання парламенту і навіть президента.

Нагадаємо, у Верховну раду внесли проект постанови №3809 про дату проведення місцевих виборів. Їх пропонують призначити на 25 жовтня 2020 року.

Як повідомляло РБК-Україна, на місцевих виборах у цьому році влада планує протестувати формат онлайн-голосування, однак тільки у великих містах.

Нагадаємо, 11 червня ЦВК дозволила голосувати на місцевих виборах восени українцям без прописки; правом голосу зможуть скористатися більше мільйона громадян.