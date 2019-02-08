Рабінович: перш ніж іти в НАТО і ЄС, потрібно створити працюючу економіку

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Для початку потрібно створити сильну економіку, впевнений Рабінович

Перш ніж йти в НАТО і ЄС, потрібно створити працюючу економіку. Таку думку висловив народний депутат та засновник "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович в ефірі телеканалу "112 Україна", повідомляє РБК-Україна.

"Народні депутати створюють видимість роботи, блокують трибуну у Верховній раді за будь-якого незначного приводу, але за чотири роки я жодного разу не бачив подібного завзяття при прийнятті законів, які могли б покращити життя українців. Рада перейменовує області і змінює Конституцію під НАТО, але не вирішує проблеми пенсіонерів, людей з обмеженими можливостями і не знижує тарифи. Боюся, що з такими успіхами в НАТО і ЄС ми прийдемо з зруйнованої країною", – зазначив парламентарій.

На думку політика, з нинішнім економічним станом Україні не світить членство в Євросоюзі, ні в НАТО. Народний депутат упевнений, що для початку потрібно створити сильну економіку і забезпечити працездатність банківської та судової систем.

"В НАТО нам сто разів говорили, що не бачать нас у своїх рядах! І взагалі, навіщо голосувати за НАТО, якщо депутати могли б запропонувати вступити в "зоряну імперію" відразу! Вони кажуть, що ми вступимо в ЄС? "Голих і босих" не беруть в ЄС! Спочатку потрібно побудувати європейську країну будинку, дати можливість людям гідно жити... Нам потрібно вибудувати в Україні працює банківську систему, забезпечити незалежність судів, не красти, не голосувати двома депутатськими картками – і тоді, можливо, ми доростемо до ЄС і НАТО!", – заявив народний депутат.

При цьому він назвав представників нинішньої влади "купкою кашпіровських", які намагаються вселити людям, що ті стали жити краще. У свою чергу, політик запропонував спочатку відновити вітчизняну інфраструктуру, а вже потім говорити про вступ до ЄС.

"Економіка падає, пенсіонерів вбивають, руйнується медицина. При цьому ми декларуємо якийсь проєвропейський курс. Так може було б краще, якщо б депутати і міністри працювали всі ці роки і зробили курс 8 гривень за долар замість курсу на НАТО? Сьогодні на трасі Одеса-Київ навколо раптово утвореної ями виставили поліцейських для того, щоб в неї ніхто не в'їхав. Так, можливо, ми яму для початку залатаємо, а потім підемо в Європу? Може бути, ми відремонтуємо "втомлений" міст у Києві перед вступом в ЄС? Як ми можемо тішити себе думками про євроінтеграцію, якщо за розрахунками Світового банку Україні треба сто років, щоб за темпами розвитку економіки наздогнати Німеччину, і п'ятдесят – Польщі, за умови, що їх економіки перестануть показувати зростання?", – підсумував Рабінович.