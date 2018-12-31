Рабінович: підвищенням ціни на газ влада довела народ до злиднів

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба нардепа)

За словами Рабіновича, сьогодні немає необхідності в підвищенні ціни на газ

Грабіжницька тарифна політика влади призводить до зубожіння українців. Про це заявив народний депутат України ("Опозиційна платформа - За життя") Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "112 Україна".

За словами Рабіновича, сьогодні немає необхідності в підвищенні ціни на газ, але Кабінет міністрів робить це всупереч логіці і законам економіки. Подібна тенденція, як заявив нардеп, це лише "результат некомпетентності чиновників і їх спраги безмірно красти".

"Я не перший рік кажу, що в Україні високі тарифи на газ тільки тому, що народ грабують безсоромно і нахабно. Я можу навести десятки прикладів, чому тарифи для нас з вами підвищують. Перший приклад: "Укргазвидобування" заплатила швейцарської дочірній фірмі "Нафтогазу" 1,5 млн євро за право користуватися звітами "Нафтогазу", які підготувала їй ця "дочка". Другий приклад: голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв і його бригада перевели на рахунки своїх родичів в США і Люксембург мільйони. Третій приклад: Високий суд в Лондоні зобов'язав державу Україна в особі "ПриватБанку" виплатити екс-акціонерам 270 млн гривень компенсації за те, що в кінці 2016 року вона націоналізувала "ПриватБанк" і, нагадаю, влила ще тоді в нього 152 млрд гривень. Нацбанк тоді обіцяв перепродати банк і отримати виручку на користь держави, а сьогодні з наших кишень заплатять ще 270 млн! Скажіть, як довго буде тривати це безумство?", - обурився парламентарій.

На думку політика, влада готова піти на більш жорсткі заходи економії для того, щоб "залишитися на фінансових потоках".

"Нещодавно старший економіст Світового банку Олексій Случинський заявив, що Україні скоро знову доведеться підвищити пенсійний вік, який у більшості країн зростає разом з тривалістю життя. Впевнений, так влада зондує ґрунт, щоб згодом прийняти таке рішення", - зазначив нардеп.

За його словами, народний депутат від БПП Сергій Трегубенко пішов ще далі і запропонував ввести талони на їжу для бідних.

"Може нам пора прокинутися і зрозуміти, що талони на їжу в 21 столітті - це перебір навіть для африканських країн? Ми зайшли в глухий кут! Це не дорога до процвітання, а суцільний кошмар, який потрібно зупинити. Я не вірю, що в наступному році український народ знову віддасть свій голос за таке життя. Сподіваюся, що люди приймуть правильне рішення!", - резюмував Вадим Рабінович.