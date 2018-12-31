Рабинович: повышением цены на газ власть довела народ до нищеты

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба нардепа)

По словам Рабиновича, сегодня нет необходимости в повышении цены на газ

Грабительская тарифная политика власти приводит к обнищанию украинцев. Об этом заявил народный депутат Украины ("Оппозиционная платформа - За життя") Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "112 Украина".

По словам Рабиновича, сегодня нет необходимости в повышении цены на газ, но Кабинет министров делает это вопреки логике и законам экономики. Подобная тенденция, как заявил нардеп, это лишь "результат некомпетентности чиновников и их жажды безмерно воровать".

"Я не первый год говорю, что в Украине высокие тарифы на газ только потому, что народ грабят беззастенчиво и нагло. Я могу привести десятки примеров, почему тарифы для нас с вами повышают. Первый пример: "Укргаздобыча" заплатила швейцарской дочерней фирме "Нафтогаза" 1,5 млн евро за право пользоваться отчетами "Нафтогаза", которые подготовила ей эта "дочка". Второй пример: глава "Нафтогаза" Андрей Коболев и его бригада перевели на счета своих родственников в США и Люксембург миллионы. Третий пример: Высокий суд в Лондоне обязал государство Украина в лице "ПриватБанка" выплатить экс-акционерам 270 млн гривен компенсации за то, что в конце 2016 года оно национализировало "ПриватБанк" и, напомню, влило еще тогда в него 152 млрд гривен. Нацбанк тогда обещал перепродать банк и получить выручку в пользу государства, а сегодня из наших карманов заплатят еще 270 млн! Скажите, как долго будет продолжаться это безумие?", - возмутился парламентарий.

По мнению политика, власть готова пойти на более жесткие меры экономии для того, чтобы "остаться на финансовых потоках".

"Недавно старший экономист Всемирного банка Алексей Случинский заявил, что Украине скоро снова придется повысить пенсионный возраст, который в большинстве стран растет вместе с продолжительностью жизни. Уверен, так власть зондируют почву, чтобы впоследствии принять такое решение", - отметил нардеп.

По его словам, народный депутат от БПП Сергей Трегубенко пошел еще дальше и предложил ввести талоны на еду для бедных.

"Может нам пора очнуться и понять, что талоны на еду в 21 веке - это перебор даже для африканских стран? Мы зашли в тупик! Это не дорога к процветанию, а сплошной кошмар, который нужно остановить. Я не верю, что в следующем году украинский народ снова отдаст свой голос за такую жизнь. Надеюсь, что люди примут правильное решение!", - резюмировал Вадим Рабинович.