Рабінович: всі партії повинні підписати меморандум за чесні вибори

Рабінович вважає, що потрібно сприяти правоохоронцям у боротьбі з підкупом виборців

Все украинские партии должны подписать меморандум за честные выборы 2019. Об этом заявил народный депутат Украины и глава политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в эфире "112 Украина".

"Как защитить выборы от подкупа избирателей - это ключевой вопрос. Есть такая украинская поговорка, что у нас сильный политик может победить даже вопреки мнению электората. И это страшно. Если на этих выборах выбирать будет не народ, если не мы распорядимся своим голосом, то мы с вами потеряем не просто следующие пять лет - мы потеряем страну", - заявил парламентарий.

По его словам, возможная массовая фальсификация выборов может привести к катастрофическим последствиям.

"Молодежь уедет из страны, старики останутся доживать. Мы с вами будем плакать и каждый день по утрам смотреть "лебединое озеро". Я сегодня читал заявление Министерства внутренних дел о массовых подкупах, я читал заявление СБУ о массовых махинациях на выборах. Мне кажется, что общество не должно стоять в стороне. Сейчас власть воюет сама с собой, и нам, оппозиции, это на руку", - подчеркнул народный депутат.

Политик считает, что нужно содействовать правоохранительным органам в борьбе с подкупом избирателей.

"Нам нужно понять, что все штабы планируют попытку, так сказать, улучшить свой результат. Кто честно, кто менее честно. Но есть те, кто это делает технологически, а есть те, кто идет по беспределу в нарушение закона. Сейчас нужно поддержать любых силовиков, кто пытается расследовать преступления, связанные с выборами", - отметил он.

Он также предложил всем участникам выборов объединиться с целью проведения честной избирательной кампании и организации прозрачного голосования.

"Я хочу обратиться к участникам предвыборной гонки, к партийным структурам. Давайте попробуем перед выборами собраться вместе и подписать меморандум о честности выборов. Он будет подразумевать объединение всех для контроля за выборами. Это даст шанс нам, вне зависимости от политических симпатий, провести честные выборы. Это заставит власть считаться с мнением украинцев", - подытожил Вадим Рабинович.