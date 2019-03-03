Рабінович: всі партії повинні підписати меморандум за чесні вибори

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба нардепа)

Рабінович вважає, що потрібно сприяти правоохоронцям у боротьбі з підкупом виборців

Всі українські партії мають підписати меморандум за чесні вибори 2019. Про це заявив народний депутат України і голова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович в ефірі "112 Україна".

"Як захистити вибори від підкупу виборців - це ключове питання. Є така українська приказка, що у нас сильний політик може перемогти навіть всупереч думки електорату. І це страшно. Якщо на цих виборах вибирати буде не народ, якщо не ми розпорядимося своїм голосом, то ми з вами втратимо не просто наступні п'ять років - ми втратимо країну", - заявив парламентарій.

За його словами, можлива масова фальсифікація виборів може призвести до катастрофічних наслідків.

"Молодь виїде з країни, люди похилого віку залишаться доживати. Ми з вами будемо плакати і кожен день вранці дивитися "лебедине озеро". Я сьогодні читав заяву Міністерства внутрішніх справ про масові підкупи, я читав заяву СБУ про масові махінації на виборах. Мені здається, що суспільство не повинно стояти осторонь. Зараз влада воює сама з собою, і нам, опозиції, це на руку", - підкреслив народний депутат.

Політик вважає, що потрібно сприяти правоохоронним органам у боротьбі з підкупом виборців.

"Нам потрібно зрозуміти, що всі штаби планують спробу, так би мовити, поліпшити свій результат. Хто чесно, хто менш чесно. Але є ті, хто це робить технологічно, а є ті, хто йде по "бєспрєдєлу" в порушення закону. Зараз потрібно підтримати будь-яких силовиків, хто намагається розслідувати злочини, пов'язані з виборами", - зазначив він.

Він також запропонував усім учасникам виборів об'єднатися з метою проведення чесної виборчої кампанії та організації прозорого голосування.

"Я хочу звернутися до учасників передвиборної гонки, до партійних структур. Давайте спробуємо перед виборами зібратися разом і підписати меморандум про чесність виборів. В ньому йтиметься про об'єднання всіх для контролю за виборами. Це дасть нам шанс, незалежно від політичних симпатій, провести чесні вибори. Це змусить владу рахуватися з думкою українців", - підсумував Вадим Рабінович.