ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рабінович: всі партії повинні підписати меморандум за чесні вибори

Новини » Вибори 2019    03.03.2019 - 11:12
Рабінович: всі партії повинні підписати меморандум за чесні вибори
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба нардепа)

Рабінович вважає, що потрібно сприяти правоохоронцям у боротьбі з підкупом виборців

Всі українські партії мають підписати меморандум за чесні вибори 2019. Про це заявив народний депутат України і голова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович в ефірі "112 Україна".

"Як захистити вибори від підкупу виборців - це ключове питання. Є така українська приказка, що у нас сильний політик може перемогти навіть всупереч думки електорату. І це страшно. Якщо на цих виборах вибирати буде не народ, якщо не ми розпорядимося своїм голосом, то ми з вами втратимо не просто наступні п'ять років - ми втратимо країну", - заявив парламентарій.

За його словами, можлива масова фальсифікація виборів може призвести до катастрофічних наслідків.

"Молодь виїде з країни, люди похилого віку залишаться доживати. Ми з вами будемо плакати і кожен день вранці дивитися "лебедине озеро". Я сьогодні читав заяву Міністерства внутрішніх справ про масові підкупи, я читав заяву СБУ про масові махінації на виборах. Мені здається, що суспільство не повинно стояти осторонь. Зараз влада воює сама з собою, і нам, опозиції, це на руку", - підкреслив народний депутат.

Політик вважає, що потрібно сприяти правоохоронним органам у боротьбі з підкупом виборців.

"Нам потрібно зрозуміти, що всі штаби планують спробу, так би мовити, поліпшити свій результат. Хто чесно, хто менш чесно. Але є ті, хто це робить технологічно, а є ті, хто йде по "бєспрєдєлу" в порушення закону. Зараз потрібно підтримати будь-яких силовиків, хто намагається розслідувати злочини, пов'язані з виборами", - зазначив він.

Він також запропонував усім учасникам виборів об'єднатися з метою проведення чесної виборчої кампанії та організації прозорого голосування.

"Я хочу звернутися до учасників передвиборної гонки, до партійних структур. Давайте спробуємо перед виборами зібратися разом і підписати меморандум про чесність виборів. В ньому йтиметься про об'єднання всіх для контролю за виборами. Це дасть нам шанс, незалежно від політичних симпатій, провести чесні вибори. Це змусить владу рахуватися з думкою українців", - підсумував Вадим Рабінович.

У "Батьківщині" заявили, що партія та Тимошенко перемагають на виборах чесно Аваков назвав кількість правоохоронців, які працюватимуть на виборах
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко Рабіновичвыборы
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся