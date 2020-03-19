Рабінович: паніка - страшніше коронавірусу

Фото: Вадим Рабінович (zagittya.com.ua)

Рабінович переконаний, паніка змушує людей робити необдумані речі

Народний депутат України, співголова "Опозиційної платформи - За життя" Вадим Рабінович закликав українців не поширювати паніку у зв'язку з поширенням коронавірусу в Україні оскільки саме паніка "страшніше, ніж будь-яка епідемія". Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Я сьогодні був магазинах, аптеках і тільки на Печерську знайшов маски та дезінфікуючі засоби. Я не зрозумію, що взагалі відбувається в державі! З іншого боку, у нас багато міфів ходить про коронавірус. Наприклад, я знаю, що маска потрібна в першу чергу тому, хто вже хворіє, а не тому, хто здоровий", - сказав політик.

Нардеп навів у приклад ряд європейських країн, які запровадили досить жорсткі правила на час карантину.

"Наприклад, британці сказали, що будуть ізолювати людей старше 60-ти років, вважаючи, що інші не входять в групу ризику. Швеція взагалі заявила, що ситуація з коронавірусом - наслідок паніки, тому ні підприємства, ні кордони, вони не закрили. Тоді як в Україні зафіксували 16 хворих і два смертельних випадки, що порівнянно зі статисткою по грипу. Тому збиток від паніки має більший ефект, ніж сам коронавірус", - вважає Рабінович.

За його словами, коронавірус - найсерйозніший виклик державного і соціального устрою, але паніка змушує людей робити необдумані речі. З іншого боку, Рабінович особисто попросив главу Офісу президента Андрія Єрмака розібратися, хто вивіз з країни всі маски й висловив готовність підтримати будь-які закони, які запропонує влада для захисту українців.

"Ми підтримали законопроект влади з протидії коронавірусу попри те, що він не зовсім правильний. І зробили це тому, що треба хоч щось робити, потрібно діяти! Однак "мовчати" про промахи влади навіть в це саме, мабуть, складне в історії України час, опозиція не буде. У держави, на жаль, відсутня соціальна політика - ми не можемо, як англійці чи американці по півроку не ходити на роботу та утримувати сім'ю", - додав нардеп.

Водночас Рабінович вважає, що в такий складний період нинішній уряд не в змозі захистити країну.

"У нової влади - немає досвіду, а вони не хочуть вчитися. Наприклад, закриття метро - захід правильний, але це у випадку, якщо люди залишаться вдома, а банки, аптеки, продовольчі магазини будуть в пішій доступності або держава візьме на себе відповідальність за їх роботу (організовує доставку медикаментів, наприклад). А коли у нас тисячі людей товпляться на зупинках в очікуванні маршрутки - сюрреалізм", - резюмував нардеп.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, в Києві для працівників, робота яких сьогодні є особливо важливою, міська влада планує організувати підвезення до місць роботи на період карантину через коронавірус.

Раніше мер Києва Віталій Кличко спростував інформацію про плани частково відновити роботу метро в столиці до завершення карантину.

Метро у Києві закрили з 23:00 17 березня. При цьому наземний міський транспорт продовжив працювати, але введені обмеження на кількість пасажирів - не більше 10. Повідомлялося, що до громадського транспорту не будуть пускати пасажирів без масок.