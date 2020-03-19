ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві організують розвезення на роботу медиків та правоохоронців

Новини » Суспільство     19.03.2020 - 05:16
У Києві організують розвезення на роботу медиків та правоохоронців
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Інших громадян закликають залишатися вдома

У Києві для працівників, робота яких сьогодні є особливо важливою, міська влада організує розвезення до місць роботи на період карантину через коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Серед таких працівників - медики, працівники правоохоронних органів, працівники підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста. Інших громадян закликають залишатися вдома.

"Лише працівники, робота яких сьогодні є особливо важливою: медики, працівники правоохоронних органів, працівники підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста, - мають працювати в штатному режимі. Для них влада організує розвезення", - говориться в повідомлення.

Роботодавців закликають перевести працівників на режим дистанційної роботи.

Раніше мер Києва Віталій Кличко спростував інформацію про плани частково відновити роботу метро у столиці до завершення карантину.

Метро в Києві закрили з 23:00 17 березня. При цьому наземний міський транспорт продовжив працювати, але введені обмеження на число пасажирів - не більш 10. Повідомлялося, що до громадського транспорту не пускатимуть пасажирів без масок.

Однак 18 березня відсутність роботи метро викликала затори на дорогах, а також великі скупчення людей в громадському транспорті.

Коронавірус у Шахова: встановлені вже 50 людей, з якими контактував нардеп Коронавірус зафіксований в Маріуполі
Новини України Коронавірустранспорт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся