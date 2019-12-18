Рабінович: ми відстояли українську землю - це велика перемога

Народний депутат України, співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович привітав народ України зі Святом Землі, після того як йому з колегами вдалося "зламати плани влади щодо її злочинної продажу". Відповідну заяву він зробив на своїй сторінці в Facebook.

"Вчора, коли хотіли протягнути незаконно через комітет злочинний антиукраїнський закон про продаж землі, були дві фракції, які зупинили цю вакханалію беззаконня. Це – "Опозиційна платформа – За життя" і "Батьківщина" Тимошенко. І, незважаючи на величезні політичні протиріччя з фракцією Тимошенко, я вдячний членам цієї фракції, що вони разом з нами встали на захист землі", – написав Рабінович.

Політик розповів, як вони разом з колегами блокували засідання парламенту, а пізніше, на спільному засіданні аграрного комітету і керівництва парламенту, зуміли донести до "занадто жвавих "слуг" не тільки правові наслідки свавілля, але і їх особисту відповідальність за події.

"Сьогодні о 9:00, на засіданні аграрного комітету, завдяки жорсткій позиції "Опозиційної платформи – За життя" і "Батьківщини", керівництво Ради під протокол заявило, що розгляд закону про продаж землі пройде строго за регламентом, з усіма правками та порівняльними таблицями, тобто за законом! А це означає, що до лютого-березня наступного року питання про продаж землі не буде вирішуватися. Повірте мені, це велика перемога, тому що "під ялинку" іноземним корпораціям могли покласти нашу землю, а зараз це питання хоча б відсунуть", – пояснив народний депутат.

Він подякував однопартійцям і в залі Ради, і на місцях, організував масову підтримку дій фракції по захисту землі.

"Об'єктивно – поділяю цю перемогу з Тимошенко, ми з нею зірвали голос спочатку в залі, а потім і на засіданні комітету, де "слуг" було в десять разів більше... І останнє. Чи можна святкувати? Ні в якому разі! Знаючи креативність молоої нової команди, я дуже боюся, що в будь-який момент все може помінятися. Будемо уважно стежити за ситуацією, а поки – Зі святом землі, дорогі друзі! Сьогодні, поки що, ми відстояли нашу українську землю!", – резюмував Рабінович.