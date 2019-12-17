Рабінович: ОПЗЖ буде в суді оскаржувати закон про продаж землі

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)

Рабінович назвав питання продажу землі надзвичайно серйозним для держави

"Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) буде в суді оскаржувати скандальний закон про продаж землі. Про це заявив народний депутат України, співголова фракції Вадим Рабінович в кулуарах Верховної ради 17 грудня.

Політик назвав питання продажу української землі надзвичайно серйозним для держави.

"За законами нашої країни, влада зобов'язана на профільному комітеті розглянути близько 4300 правок, і лише потім виносити законопроект на розгляд у сесійний зал, а це займе ще близько двох тижнів. Але це якщо за законом. У влади ж свої цілі – вкрасти землю і втекти, і свої методи – розглядати правки не на комітеті, а відразу в сесійній залі, що порушує всі процедури і є абсолютним порушенням закону", – заявив Рабінович.

Він також стверджує, що все, що відбувається в сесійній залі, жодного відношення до демократії і парламентаризму вже не має.

"Це захоплення влади, державний переворот, де "купка" людей змінила закон, регламент і вкрала землю. Якщо це підтвердиться, то нам всім потрібно виходити вже сьогодні на вулицю. Ця влада "не бачить берегів", їй все одно, їй потрібно Соросу під ялинку покласти українську землю", – обурився Рабінович.

Політик пообіцяв, що ОПЗЖ буде оскаржувати всі антинародні закони.

"Ми будемо оскаржувати закон про продаж української землі, в тому числі тому, що влада це питання навіть обговорювати не хоче. Просто: продамо і йдіть, куди хочете!", – резюмував Рабінович.