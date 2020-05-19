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Рабінович пояснив, чому українці мають платити за газ майже вдвічі менше

Новини » Політика     19.05.2020 - 15:31
Рабінович пояснив, чому українці мають платити за газ майже вдвічі менше
Фото: Вадим Рабінович (zagittya.com.ua)

Рабінович переконаний, "Нафтогаз України" фактично завищує ціну на газ майже вдвічі

Через дії керівництва НАК "Нафтогаз України" українці фактично вдвічі переплачують за газ.

Про це заявив народний депутат, співголова "Опозиційної платформи - За життя" Вадим Рабінович на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"Платіжки за газ для українців повинні бути зменшені майже у два рази! Адже сьогодні НАК "Нафтогаз України" фактично завищує ціну на блакитне паливо майже вдвічі", - написав нардеп.

Як зазначає Рабінович, Кабмін у своїй постанові від 24 січня 2020 зобов'язав "Нафтогаз" прив'язувати ціну на газ для населення ціни на Нідерландському газовому хабі TTF + доставка.

"Але з початку 2020 року ціна газу в Європі зменшилася у 2,63 раза. А "Нафтогаз" знизив ціну для населення України лише в 1,45 раза! Тобто, майже у два рази менше, ніж у Європі! Нескладна арифметика, правда?" - додав Рабінович.

Причому, за його словами, це не єдине порушення "Нафтогазом" Постанови Кабміну, яке призводить до завищення ціни на газ.

"На додаток, "Нафтогаз" додатково обдирає народ, завищуючи свій заробіток до 14,5%, при дозволеній "торговій націнці" в 1,917% (це закріплено все в тій же Постанові). Різниця в ціні – майже 700 грн на тисячі кубометрів. Або додаткові 13% в платіжці кожної української родини", - резюмував Рабінович.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд надав детективам Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) тимчасовий доступ до службових записок, якими ініціювалася виплата премій 41 працівнику НАК "Нафтогаз України". Доступ надано в рамках розслідування за фактом зловживання членами Наглядової ради, головою та членами правління НАК своїм службовим становищем при прийнятті рішення про виплату премій.

Автор: Олександра Діденко

Теги Новини України РабіновичНафтогаз України
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