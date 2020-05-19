Рабинович объяснил, почему украинцы должны платить за газ почти вдвое меньше

Фото: Вадим Рабинович (zagittya.com.ua)

Рабинович убежден, "Нафтогаз Украины" фактически завышает цену на газ почти вдвое

Из-за действий руководства НАК "Нафтогаз Украины" украинцы фактически вдвое переплачивают за газ.

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя" Вадим Рабинович на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Платежки за газ для украинцев должны быть уменьшены почти в два раза! Ведь сегодня НАК "Нафтогаз Украины" фактически завышает цену на голубое топливо почти вдвое", - написал нардеп.

Как отмечает Рабинович, Кабмин в своем постановлении от 24 января 2020 обязал “Нафтогаз” привязывать цену на газ для населения к цене на Нидерландском газовом хабе TTF + доставка.

"Но с начала 2020 года цена газа в Европе уменьшилась в 2,63 раза. А "Нафтогаз" снизил цену для населения Украины лишь в 1,45 раза! То есть, почти в два раза меньше, чем в Европе! Несложная арифметика, правда?" - добавил Рабинович.

Причем, по его словам, это не единственное нарушение “Нафтогазом” Постановления Кабмина, которое приводит к завышению цены на газ.

"Более того, “Нафтогаз” дополнительно обдирает народ, завышая свой заработок до 14,5%, при разрешенной «торговой наценке» в 1,917% (это закреплено все в том же Постановлении). Разница в цене – почти 700 грн на тысяче кубометров. Или дополнительные 13% в платежке каждой украинской семьи", - резюмировал Рабинович.

Напомним, ранее сообщалось, что суд предоставил детективам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) временный доступ к служебным запискам, которыми инициировалась выплата премий 41 работнику НАК "Нафтогаз Украины". Доступ предоставлен в рамках расследования по факту злоупотребления членами Наблюдательного совета, председателем и членами правления НАК своим служебным положением при принятии решения о выплате премий.

Автор: Александра Диденко