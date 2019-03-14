Рабінович: треба домовлятися з усіма заради майбутнього країни

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович закликав домовлятися з усіма "ключовими людьми"

Для того, щоб побудувати велику Україну, потрібно навіть всупереч своїм особистим уподобанням сідати і домовлятися з усіма ключовими людьми. Таку думку висловив народний депутат, голова партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Люди в Україні втратили надію, і саме тому ми терпимо те, що творить з нами ця влада. Але коли хтось говорить про реванш, я відповідаю: я вважаю, що нашій країні більше реваншів не потрібно. Ми не витримаємо більше війни з черговими "попередниками". Навіщо нам це? Нам треба підвести підсумок. Я за те, щоб ми перегорнули сторінку – і почали будувати Україну", – заявив парламентарій.

На його думку, не можна допустити, щоб країною продовжували правити одні і ті ж люди.

"Я поки не можу переконати своїх соратників, але я хотів би, щоб у нашу партію вступив цілий ряд ключових людей, яких я не люблю – з іншого табору. Тому що для того, щоб зшити країну, нам треба переступити через себе. Нам треба сідати і розмовляти з усіма. Ми всі діти однієї країни, хоч ми різні. Давайте разом сядемо, розберемося. Зрозуміємо, що у нас який рік у владі одні й ті ж пики, і що цю ситуацію треба змінювати", – зазначив політик.

Він нагадав, що, незважаючи на тиск з боку влади, ні разу не пішов проти своєї совісті і не порушив даних виборцям обіцянок.

"Я за чотири роки жодного разу не проголосував всупереч своїм передвиборчим обіцянкам. Я не зламався, хоча на мене завели 12 кримінальних справ – всі вони закінчилися нічим. Тепер влада хоче закрити мою передачу. Напевно, раз влада мене боїться, значить, вони розуміють, що я для них небезпечний, що я дійсно можу вилікувати нашу країну. Я йшов у політику тільки для того, щоб Україна була великою. І я впевнений, що знаю, як цього досягти", – сказав Рабінович.