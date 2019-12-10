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Рабінович: нормандська зустріч показала, що ніхто за нас роботу по досягненню миру не зробить

Новини » Політика     10.12.2019 - 16:45
Рабінович: нормандська зустріч показала, що ніхто за нас роботу по досягненню миру не зробить
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)

У ОПЗЖ прокоментували зустріч нормандську

Співголова політсили, народний депутат Вадим Рабінович, коментуючи підсумки зустрічі лідерів нормандської четвірки в Парижі 9 грудня, висловив думку, що тільки "Опозиційна платформа - За життя" здатна наблизити Україну до миру. Про це він сказав ефірі телеканалу "112 Україна".

"Так, в черговий раз ми повірили, що хтось за нас зробить цю роботу. Я зрозумів одне: ніхто за нас роботу по досягненню миру не зробить. Треба йти на вибори, треба перемагати на цих виборах, треба виборцям сьогодні відкривати очі", – зазначив парламентарій.

На його думку, українці переконалися в неспроможності чинного президента Володимира Зеленського та його партії "Слуга народу" наблизити мир в Україні.

"Я абсолютно впевнений, що на наступних виборах, які відбудуться, я думаю, набагато раніше, ніж ми припускаємо, ми переможемо і дійсно принесемо мир своїй країні", – переконаний політик.

Він також скептично оцінив перспективу закріплення в українському законодавстві "формули Штайнмаєра".

"Давайте ще 5-6 років будемо обговорювати цю формулу, в той час як кожен день на сході гинуть українці! Скільки людей ми втратимо за цими дискусіями? Нам потрібен мир. А вчора у напрямку до миру не було зроблено жодного конкретного кроку", – резюмував Рабінович.

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