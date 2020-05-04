Рабінович: ні карантин, ні влада не зможуть скасувати День перемоги

Ні карантин, ні влада не зможуть скасувати День Перемоги, тому партія "Опозиційна платформа - За життя" знайде спосіб, як, не порушуючи закон, відзначити свято. Про це заявив народний депутат, співголова політсили Вадим Рабінович, передає РБК-Україна.

"Я думаю, що 9 травня ні якому карантину, ні яким урядам у наших серцях не скасувати! А те, що ми знайдемо способи, як, не порушуючи закон, відсвяткувати це свято - це я вам обіцяю! Ми не забудемо наших героїв - гарантую. Впевнений, що 80% населення країни будуть святкувати День Перемоги. Тому, дорогі друзі, обов'язково відсвяткуємо 9 Травня в усіх містах нашої країни", - сказав політик.

Рабинович також зазначив, що пишається партією, яка "5 місяців тягнула прийняття закону про продаж землі, і домоглася деяких змін, таких як зменшення концентрації земель в одних руках, а сам реально ринок запрацює не раніше 2024 року".

"У мене дві пропозиції на вибір: або ми оголошуємо те, що називають "технічним дефолтом" (і не треба боятися цього слова - біднішими не станемо, як ні в кого нічого не було, так і не буде, тільки ми звільнимося від боргів і дітей своїх звільнимо), або даєте нам відстрочку на 50 років і через 50 років ми повернемося до цього питання, як ви це зробили стосовно інших країн", - додав Рабінович

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в травні 2020 року для працівників з п'ятиденним робочим буде 19 робітників і 12 вихідних днів. Зокрема, в травні буде два періоди довгих вихідних за три дні: на 1 травня і 9 травня.

Відзначимо, як свідчать дані опитування КМІС, у 2020 році улюбленими святами українців залишаються Різдво Христове, Великдень і Новий рік. День Перемоги в якості улюбленого свята вказали 33% респондентів, День міжнародної солідарності працівників - 11%.