Рабінович: замість Кабміну Шмигаля має прийти уряд національного порятунку

Фото: Вадим Рабінович (zagittya.com.ua)

Він також звернув увагу на те, що відбувається на вулицях перед днем звіту уряду

Сьогодні всі українці розуміють, що Кабінет міністрів під керівництвом прем'єр-міністра Дениса Шмигаля повинен бути відправлений у відставку, а на його місце прийти уряд національного порятунку.

Про це заявив народний депутат України, співголова політичної партії "Опозиційної платформи - За життя" Вадим Рабінович в інтерв'ю "112 каналу".

"Програма уряду, яку збирається представити Шмигаль, – це план з добивання країни, це план з поклоніння Міжнародному валютному фонду, США і комусь ще", - заявив Рабинович.

Він також звернув увагу на те, що відбувається на вулицях перед днем звіту уряду.

"Банди ходять по столиці, тим самим повністю знищуються символи держави! І не має значення, хороший президент або поганий! Вбивця Стерненко, яким суд призначив домашній арешт, зі своєю бригадою йде вночі до Генерального прокурора, дзвонить їй телефоном і висуває якісь вимоги", - додав Рабінович.

Нагадаємо, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявляла, що Кабінет міністрів передав на розгляд до Верховної ради оновлену програму діяльності уряду.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 4 червня відправила на доопрацювання Програму діяльності Кабінету міністрів.

Раніше повідомлялося, що програму діяльності Кабінету міністрів не підтримала половина комітетів Ради.

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Автор: РБК-Україна