Рабинович: вместо Кабмина Шмыгаля должно прийти правительство национального спасения

Фото: Вадим Рабинович (zagittya.com.ua)

Он также обратил внимание на то, что происходит на улицах перед днем отчета правительства

Сегодня все украинцы понимают, что Кабинет министров под руководством премьер-министра Дениса Шмыгаля должен быть отправлен в отставку, а на его место прийти правительство национального спасения.

Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционной платформы - За життя" Вадим Рабинович в интервью "112 каналу".

"Программа правительства, которую собирается представить Шмыгаль, – это план по добиванию страны, это план по поклонению Международному валютному фонду, США и кому-то еще", - заявил Рабинович.

Он также обратил внимание на то, что происходит на улицах перед днем отчета правительства.

"Банды ходят по столице, тем самым полностью уничтожаются символы государства! И не имеет значения, хороший президент или плохой! Убийца Стерненко, которому суд назначил домашний арест, со своей бригадой идет ночью к Генеральному прокурору, звонит ей по телефону и выдвигает какие-то требования", - добавил Рабинович.

Напомним, замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявляла, что Кабинет министров передал на рассмотрение в Верховную раду обновленную программу деятельности правительства.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 4 июня отправила на доработку Программу деятельности Кабинета министров.

Ранее сообщалось, что программу деятельности Кабинета министров не поддержала половина комитетов Рады.

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Автор: РБК-Украина