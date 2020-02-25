Рабінович має намір розібратися з громадянством чиновників з наглядових рад та їх зарплатою

Фото: Вадим Рабінович (zagittya.com.ua)

Рабінович переконаний, запропонований ним законопроект дозволить економити кошти з держбюджету України

Народний депутат, співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович пропонує Верховній Раді на законодавчому рівні закріпити обов'язкове перебування у громадянстві України членів наглядових рад державних компаній і встановити обмежений максимум розміру винагороди для членів цих рад. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

"Метою законопроекту є вдосконалення законодавства в питаннях формування складу наглядових рад суб'єктів господарювання державного сектору економіки шляхом встановлення обов'язковості перебування у громадянстві України членів наглядових рад та обмеження максимального розміру винагороди для членів цих наглядових (спостережних) рад", - йдеться в пояснювальній записці до проекту закону

Вадим Рабінович упевнений, що прийняття запропонованого ним законопроекту "дозволить реалізувати мету створення наглядових рад на підприємствах держсектора економіки як інструменту незалежного контролю за ефективним і раціональним використанням майна держпідприємств, що сприятиме економії коштів державного бюджету України і державних компаній".

Як раніше писало РБК-Украина, Кабінет міністрів України веде переговори з усіма наглядовими радами державних підприємств для вирішення питання премій.