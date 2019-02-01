Рабінович: ми не повинні ущемляти інтереси нацбезпеки в догоду МВФ

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

На думку Рабіновича, Україна не в змозі обслуговувати борги перед МВФ

Україна не має права "здавати" власні національні інтереси, щоб "обслуговувати" борги перед Міжнародним валютним фондом (МВФ). Таку заяву висловив народний депутат та засновник "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Україна не в змозі обслуговувати нав'язані МВФ борги. Ми не можемо і не повинні йти на ущемлення національної безпеки для отримання чергових траншів. Ми не повинні вирубувати ліс, нескінченно піднімати тарифи і так далі. З Україною МВФ взагалі діє як загарбницька організація. Намагається перетворити її на сировинну ділянку, на якій ми з вами і наші діти повинні працювати десятки років, щоб забезпечувати виплати ось цієї нескінченної іпотеки", – упевнений парламентарій.

Лідер "Опозиційної платформи – За життя" вважає, що МВФ навмисно заганяє Україну в боргову яму, щоб надалі диктувати свої умови. У той час як Україні необхідно відстоювати свої вимоги, які будуть відповідати національним інтересам.

"Я вважаю, що у нас з МВФ має бути дуже просту розмову. Перше: ви ставили нашу владу на перше місце по корупції у світі – і самі давали їм гроші. Так не буває! Ви або в частці, або дурні. І тому ми не можемо віддавати вам борги, що ви нам нав'язали. Друге: ви говорите, що Україна – форпост демократії. Ось і спишіть, будь ласка, цього форпосту борги. Інакше ми самі зупинимо всі виплати. Якщо хочете з нами працювати і далі, то будемо працювати на наших умовах", – підкреслив політик.

Він зазначив, що переговори з МВФ потрібно вибудовувати з позиції сильної і незалежної країни, а не погоджуватися з усіма висунутими умовами, як це робить нинішня влада.

"З МВФ легко вести переговори. Треба просто не мати у заручниках рахунки за кордоном, з допомогою яких вони можуть маніпулювати нашими чиновниками. І зробити так, щоб вони знали, що ми будемо захищати свою країну до кінця. І тоді вони відразу стануть гнучкими і простими. Боятимуться, що їх взагалі можуть вигнати стусаном під зад. Якщо ми будемо вести переговори з таких позицій, то змусимо МВФ списати всі ці борги Україні. У них іншого виходу не буде. Це звучить жорстко, прагматично, але це правильно", – підсумував Рабінович.