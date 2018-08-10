Рабінович: ми повинні забезпечити українців дешевим газом власного видобутку
Рабінович назвав "злочином" продаж населенню газу за завищеними цінами
Газ власного видобутку українці повинні отримувати по собівартості, тоді як зараз на ньому "наживаються олігархи і транснаціональні корпорації". Про це заявив народний депутат, лідер партії "За життя" Вадим Рабінович в ефірі телеканалу NewsOne.
"Влада відразу оголосила, що збираються щороку підвищувати ціну на газ на 25%. І якщо ми будемо все це і далі терпіти, то вони і далі будуть підвищквати і підвищувати - поки не задушать нас цим тарифом остаточно. Ви подивіться: пенсії в країні платити нічим, по зарплатах вже заборгованості, Коболєв (глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, - ред.) виписує собі мільярди премій. Ті мільярди, які вони не виплачують пенсіонерам! А вся країна мовчить, правоохоронні органи не реагують", - заявив він.
Крім того, Рабінович назвав "злочином" продаж населенню газу за завищеними цінами, "в той час як його потреби повністю і з великим запасом перекриває власний видобуток".
"Я повторюю вже як догму: дорогі українці, у нас в країні видобувається 21,4 млрд кубометрів газу. У той же час ми з вами і разом з усіма бюджетними організаціями споживаємо 15,4 кубометра. Нам повинні віддати наш газ за собівартістю, яка становить 2,5 тис. грн за метр кубічний. Це обов'язок держави! Нехай вона навіть візьме маржу 10% та один кубометр газу для населення коштуватиме 2,75 тис. грн. Але не більше! Для того щоб це зробити, потрібно просто вивести нафто - і газовидобування з-під контролю олігархів, унеможливити вплив на неї транснаціональних корпорацій. Повернення нафтової і газової галузей у державну власність - це одне з пріоритетних завдань нашої партії. Образяться на нас п'ять олігархів? Та й бог з ними!", - заявив він.
Рабінович також розкритикував Міжнародний валютний фонд за те, що той "втручається в ціноутворення на українському ринку газу".
"МВФ говорить нам про те, що потрібно піднімати тарифи на газ? Він може піти туди ж, куди підуть згадані п'ять олігархів. Міжнародний валютний фонд - це фінансова організація, от нехай і займається фінансовими питаннями!", - сказав Рабінович.