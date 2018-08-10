Рабинович: мы должны обеспечить украинцев дешевым газом собственной добычи

Рабинович назвал "преступлением" продажу населению газа по завышенным ценам

Газ собственной добычи украинцы должны получать по себестоимости, в то время как сейчас на нем "наживаются олигархи и транснациональные корпорации". Об этом заявил народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в в эфире телеканала NewsOne.

"Власти сразу объявили, что собираются каждый год повышать цену на газ на 25%. И если мы будем все это и дальше терпеть, то они и дальше будут повышать и повышать - пока не задушат нас этим тарифом окончательно. Вы посмотрите: пенсии в стране платить нечем, по зарплатам уже задолженности, Коболев (глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, - ред.) выписывает себе миллиарды премий. Те же миллиарды, которые они не выплачивают пенсионерам! А вся страна молчит, правоохранительные органы не реагируют", - заявил он.

Кроме того, Рабинович назвал "преступлением" продажу населению газа по завышенным ценам, "в то время как его потребности полностью и с большим запасом перекрывает собственная добыча".

"Я повторяю уже как догму: дорогие украинцы, у нас в стране добывается 21,4 млрд кубометров газа. В то же время мы с вами и вместе со всеми бюджетными организациями потребляем 15,4 кубометра. Нам должны отдать наш газ по себестоимости, которая составляет 2,5 тыс. грн за метр кубический. Это обязанность государства! Пусть оно даже возьмет маржу в 10% и один кубометр газа для населения будет стоить 2,75 тыс. грн. Но не больше! Для того чтобы это сделать, нужно просто вывести нефте- и газодобычу из-под контроля олигархов, пресечь влияние на нее транснациональных корпораций. Возвращение нефтяной и газовой отраслей в государственную собственность - это одна из приоритетных задач нашей партии. Обидятся на нас пять олигархов? Да и бог с ними!", - заявил он.

Рабинович также раскритиковал Международный валютный фонд за то, что тот "вмешивается в ценообразование на украинском рынке газа".

"МВФ говорит нам о том, что нужно поднимать тарифы на газ? Он может пойти туда же, куда пойдут упомянутые пять олигархов. Международный валютный фонд - это финансовая организация, вот пусть и занимается финансовыми вопросами!", - сказал Рабинович.