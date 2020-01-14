Рабінович про дії влади: Україну - продати, українців - перетворити на рабів

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)

"Опозиційна платформа - За життя" розкритикувала владу через закон про продаж землі

Нинішня влада не відмовляється від ідеї за всяку ціну продати Україну, і статися це може вже на наступному тижні. Таку заяву зробив народний депутат України, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович, виступаючи з парламентської трибуни у вівторок, 14 січня, передає РБК-Україна.

"Дорогі друзі! Хочу вас всіх привітати: залишилося буквально трохи часу, і ми ось-ось зуміємо виїхати в будь-яку країну світу, тому що своєъ-то землі у нас не буде - ми її продамо. Наступного тижня вони збираються продати землю України", - звернувся парламентарій до своїх колег.

За словами Рабіновича, "приблизно половині тих, хто сьогодні при владі, є куди потім виїхати - вони відпрацюють завдання Сороса і МВФ і поїдуть туди, де їхні гроші, а їх гроші - не в Україні". "І тут немає "зради", немає ніякоъ брехні, що "все пропало", просто ті українці, які залишаться на проданій землі, можуть чудово влаштуватися рабами на плантаціях", - додав народний депутат.

Разом з тим політик звернув увагу на те, що, незважаючи на численні протести більшості людей, які виходять на вулиці, перекривають рух, деякі учасники земельної афери продовжують просувати закон про продаж української землі, і роблять це незаконними способами.

"Всім, хто піднімає свій голос проти цього "диявольського плану", тих залякують, відкривають липові кримінальні справи, і все для того, щоб на наступному тижні відбулася довгоочікувана подія - продаж української землі. День, який ми будемо з вами в календарі відзначати чорним кольором - день продажу України", - впевнений співголова "Опозиційною платформи - За життя".

"Дорогі друзі, наша партія постійно намагається донести до вас весь жах того, що хочуть створити. Але сьогодні нас мало. Недостатньо однієї або двох партії. Ми всі повинні сказати своє загальне всеукраїнське" ні "планам продажу української землі", - закликав народний депутат .

Вадим Рабінович назвав "безумством" то, що "з радістю, з оплесками, з усмішками і жартами готують продаж європейської держави - просто на корені, і вважається, що це перемога".

"Це останній завершальний експеримент, який нині добиває бідну Україну. І якщо ми з вами це допустимо, ми не маємо права перебувати в цьому залі, ми не маємо називатися народними депутатами - ми набрід, який не зміг відстояти свою землю. Тому давайте один раз відкинемо страх перед якоїсь міфічної владою, подивимося відкритими очима на те, що нас просто як рабів разом із землею хочуть продати, і не дамо цьому здійснитися! " - закликав Верховну Раду Рабінович.