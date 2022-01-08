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Рабінович: дії влади повинні бути спрямовані на користь українським громадянам

Автор: Артем Горовенко

Будь-які дії влади повинні бути спрямовані на користь українським громадянам, а не на користь Росії, США, Китаю або кого-небудь ще.

Про це заявив народний депутат, співголова партії "опозиційна платформа - за життя" Вадим Рабінович в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Всім зрозуміло, що у росіян-свої інтереси, росіянам потрібно заповнити" Північний потік-2 " газом і торгувати з ЄС - їм війна не просто не потрібна, у них і в думках такого не було! А нам продовжують забивати "напад" в голову тільки тому, що переляканими людьми легше управляти! Подивіться, вже ніхто і не думає про подорожчання продуктів, про те, що знаменитий "борщовий набір" став коштувати в 2,8 рази більше (а це свідчить про триразову інфляцію), вже ніхто не говорить про те, наскільки збільшилися тарифи, хоча обіцяли їх не піднімати... війною прикриваю невміння управляти державою", - заявив Рабінович.

Нагадаємо, раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може влаштувати провокацію біля кордонів України, щоб виправдати можливе вторгнення.

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Рабінович