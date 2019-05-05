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Рабінович: День перемоги - одне з найсвітліших свят для нашої країни

Новини » Політика    05.05.2019 - 12:32
Рабінович: День перемоги - одне з найсвітліших свят для нашої країни
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба нардепа)

За словами Рабіновича, чиновники, які були при минулій владі, намагалися це свято скасувати

День перемоги - одне з найсвітліших свят для України, і ніякий Володимир Вятрович, директор Інституту національної пам'яті, не завадить нам відзначити цей день. Про це розповів народний депутат і голова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович в черговому випуску авторської програми "Хто кому Рабінович" на телеканалі "112 Україна", повідомляє РБК-Україна.

"Я до свого приходу в політику День перемоги завжди проводив з ветеранами. Це один з великих днів нашої країни, один з найбільших, найсвітліших. І те, що нам намагалися його затьмарити, скасувати, нехай йдуть куди подалі, а ми будемо святкувати День перемоги", - зазначив парламентарій.

За його словами, чиновники, які були при минулій владі, намагалися це свято скасувати.

"Вятрович намагався це свято скасувати. І де зараз Вятрович буде? А наш день 9 травня ми святкували, святкуємо і будемо святкувати. Я дуже сподіваюся, що і мої діти будуть святкувати. Всупереч всяким моральним виродкам, тому що це велике свято. Це свято перемоги над фашизмом. Це велике свято України, яка при СРСР була другою за кількістю героїв Великої Вітчизняної війни", - підкреслив народний депутат.

Політик вважає, що це свято має залишатися державним.

"Це свято тих, хто бачить життя. Де я буду святкувати? Зараз над цим думаю. Є пропозиція в Києві з ветеранами, в Одесу теж звуть. Не головне де, головне, щоб цей день наша країна святкувала, як і десятиліттями до цього", - резюмував Рабінович.

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