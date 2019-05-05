Рабинович: День победы - один из самых светлых праздников для нашей страны

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба нардепа)

По словам Рабиновича, чиновники, которые были при прошлой власти, пытались этот праздник отменить

День победы - один из самых светлых праздников для Украины, и никакой Владимир Вятрович, директор Института национальной памяти, не помешает нам отметить этот день. Об этом рассказал народный депутат и глава политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в очередном выпуске авторской программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина", сообщает РБК-Украина.

"Я до своего прихода в политику День победы всегда проводил с ветеранами. Это один из великих дней нашей страны, один из самых больших, самых светлых. И то, что нам пытались его омрачить, отменить, пусть идут куда подальше, а мы будем праздновать День победы", - отметил парламентарий.

По его словам, чиновники, которые были при прошлой власти, пытались этот праздник отменить.

"Вятрович пытался этот праздник отменить. И где сейчас Вятрович будет? А наш день 9 мая мы праздновали, празднуем и будем праздновать. Я очень надеюсь, что и мои дети будут праздновать. Вопреки всяким моральным уродам, потому что это великий праздник. Это праздник победы над фашизмом. Это великий праздник Украины, которая при СССР была второй по количеству героев Великой Отечественной войны", - подчеркнул народный депутат.

Политик считает, что этот праздник должен оставаться государственным.

"Это праздник тех, кто видит жизнь. Где я буду праздновать? Сейчас над этим думаю. Есть предложение в Киеве с ветеранами, в Одессу тоже зовут. Не главное где, главное, чтобы этот день наша страна праздновала, как и десятилетиями до этого", - резюмировал Рабинович.