RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Намагався вести розвідку. ЗСУ знищили безпілотник над Одеською областю

Фото: російський безпілотник "Орлан-10" (24tv)
Автор: Руслан Гаращенко

У суботу вдень над Одеською областю Збройні сили України збили ворожий безпілотник, який намагався вести розвідку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Повітряного командування "Південь".

"13 серпня, близько 13.00, в небі над Одещиною воїнами зенітного ракетного підрозділу Повітряного командування "Південь" знищений черговий російський безпілотний літальний апарат "Орлан-10", який намагався вести повітряну розвідку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу українські війська знищили чотири безпілотники типу "Орлан-10" і один штурмовик Су-25.

Зазначимо, що ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 200 російських окупантів. Загалом РФ з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні вже близько 43 400 своїх військових убитими.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаРосійська ФедераціяВійна в Україні