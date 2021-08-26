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Намагаєтесь привласнити чужу історію та культуру: Кулеба різко звернувся до Росії

Автор: Анастасія Рокитна

Голова МЗС України Дмитро Кулеба звернувсь до колег з Російської Федерації. Він заявив про бажання росіян приватизувати чуже.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова міністра на брифінгу.

Кулеба прокоментував реацію РФ на встановлення Дня української державності 28 липня, в День хрещення Русі-України.

"Російські колеги, Україні на відміну від вас не потрібно нічого приватизувати. Ми як були на своїй землі тисячі років, так і лишаємось на ній. Це ви намагаєтесь привласнити чужу історію, чужі страви, чужу культуру. Україна була, є і буде", - заявив Кулеба.

За його словами, спроби Москви називатись центром - вони є не нові, вони були і сотні років тому.

"Два Києва немає. Є один Київ і це український Київ. Це столиця української держави. Він з самого початку був столицею Древньої Русі. Це наша історія. Наше сьогодення. Наше минуле", - заявив він.

Нагадаємо, Зеленський вніс в Раду законопроект про встановлення ще одного державного вихідного в Україні.

Зазначимо, 24 серпня Зеленський підписав указ про відзначення Дня української державності

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Дмитро КулебаРосійська Федерація