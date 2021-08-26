Намагаєтесь привласнити чужу історію та культуру: Кулеба різко звернувся до Росії

Кулеба прокоментував реацію РФ на встановлення Дня української державності 28 липня, в День хрещення Русі-України.

"Російські колеги, Україні на відміну від вас не потрібно нічого приватизувати. Ми як були на своїй землі тисячі років, так і лишаємось на ній. Це ви намагаєтесь привласнити чужу історію, чужі страви, чужу культуру. Україна була, є і буде", - заявив Кулеба.

За його словами, спроби Москви називатись центром - вони є не нові, вони були і сотні років тому.

"Два Києва немає. Є один Київ і це український Київ. Це столиця української держави. Він з самого початку був столицею Древньої Русі. Це наша історія. Наше сьогодення. Наше минуле", - заявив він.