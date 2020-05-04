Пилова буря та рекордний дощ: кліматологи підбили підсумки квітня у Києві

Фото: дощ у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

У цілому місяць був теплішим за норму та відзначився надзвичайними подіями

Середньомісячна температура повітря квітня у Києві склала 9,9 градусів тепла, що на 1,2 градусів вище за кліматичну норму. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Як зазначають кліматологи, цьогорічний квітень залишиться у літописі погоди з пиловою бурею, яка спостерігалась 16 квітня і викликала підвищений рівень забруднення повітря, а також дощовим рекордом 26 числа, коли вперше з 1891 року у столиці випало 26 мм опадів, що на 6 мм більше ніж було цього дня в 1987 році.

Найхолодніше у Києві було 1 квітня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до 2,7 градусів морозу, а найтепліше - 30 квітня, коли максимальна температура після полудня піднялась до 24,1 градусі тепла.

За даними обсерваторії, опадів випало 36 мм, що склало 74% кліматичної норми.

Нагадаємо, дощ у Києві в ніч на 26 квітня виявився рекордним за кількістю опадів. У Києві вперше з 1891 року випало 26 мм опадів, що на 6 мм більше, ніж це було в 1987 році.

За даними Укргідрометцентру, у травні 2020 року середня місячна температура в Україні прогнозується на рівні 15-18 градусів тепла (в горах 11-13 градусів тепла), що на 1,0-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.